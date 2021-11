innenriks

Avtroppande stortingspresident Eva Kristin Hansen går formelt av tysdag.

Kjersti Stenseng seier til TV 2 at dei har ein grundig prosess for å finne den best eigna kandidaten blant Aps stortingsrepresentantar.

– Vi tek den tida vi treng, påpeikar Stenseng.

Hansen trekte seg torsdag, etter at det vart kjent at Oslo politidistrikt opnar etterforsking av pendlarbustadsakene på Stortinget. Hansen fortalde at ho tok det for gitt at ho er blant dei som skal etterforskast.

