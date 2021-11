Avtroppande stortingspresident Hansen har hyra inn advokat Elden

innenriks

Eva Kristin Hansen opplyser til Aftenposten at ho har engasjert advokat John Christian Elden.

Torsdag gjekk Hansen av som følgje av at politiet har sett i gang etterforsking av fleire stortingsrepresentantar som urettmessig kan ha nytta seg av pendlarbustadordninga. Hansen sa at ho tok for gitt at ho var blant dei som skulle etterforskast.

Til Aftenposten seier Hansen at ho førebels ikkje er kontakta av politiet, og viser til advokaten sin for svar på andre spørsmål.

Elden seier til Dagbladet at Hansen ser ut til å ha følgt reglane slik dei er vedtekne og formulerte.

– Det er grunnleggjande i strafferetten for alle som blir utsette for mistanke, at ingen kan dømmast i strid med ordlyden i lova. Uklarleikar ved formuleringar skal komme dei mistenkte til gode. Det gjeld òg for stortingsrepresentantar, seier Elden.

(©NPK)