Drapsdømt mann tiltalt for valdtekt

Mannen er òg tiltalt for vald, tvang og truslar mot ei anna kvinne, skriv Fædrelandsvennen.

42-åringen vart prøvelauslaten i 2016. Han erkjenner ikkje straffskuld, opplyser advokaten hans Anders Westeng.

– Klienten min avviser bestemt skuldingane som er retta mot han, seier han til avisa.

Valden mot og valdtekta av ekssambuaren skal ifølgje tiltalen ha skjedd i mai i år. Volden mot den andre kvinna skal ha skjedd i februar, mars og april.

42-åringen vart i 2006 dømt til forvaring i 12 år for knivdrapet på den 29 år gamle sambuaren sin. Påtalemakta varslar i tiltalen at dei vil be om forvaring.

– Eg tek atterhald om forvaring, så får vi sjå kva som kjem fram i retten, seier konstituert statsadvokat Ragnhild Helgesen til Fædrelandsvennen.

Rettssaka i Agder tingrett startar i Lister tinghus 6. desember.

