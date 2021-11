Drapstiltalt 20-åring i Bergen nektar skuld i likskjending

innenriks

Mannen vil erkjenne skuld i drapet på Sofie Vo Nguyen (20), men nektar straffskuld for tiltalepunktet som gjeld likskjending, ifølgje TV 2. Aktor meiner den 20 år gamle gjerningsmannen hadde seksuell omgang med drapsofferet før eller etter ho var død.

– Klienten min erkjenner ikkje straffskuld for punkt to i tiltalen, verken valdtekt eller likskjending. Han stiller seg heilt uforståande og forferda over dette, seier forsvararen hans Erik Johan Mjelde.

Nødetatane rykte laurdag 26. september ut til ei leilegheit i Eidsvåg i Åsane i Bergen etter å ha fått ei bekymringsmelding frå familien til kvinna. Då dei kom fram fann dei kvinna død og den då 19 år gamle gjerningsmannen tilsynelatande livlaus.

To månader seinare erkjende han drapet i politiavhøyr.

Saka kjem opp for Hordaland tingrett måndag. Domstolen har sett av sju dagar til hovudforhandlinga.

