Falsk Vedum-konto verifisert av Twitter

– Vi kan stadfeste at denne Twitter-kontoen er falsk, skriv Finansdepartementet i ein e-post til NTB.

Departementet legg til at kontoen er rapportert til Twitter, som betyr at Twitter har vorte beden om å fjerne han.

Kontoen @slagsvoldvedum beskriv seg sjølv som «Finansminister, Leder i #Senterpartiet, Stortingsrepresentant» på Twitter, og har fått betydeleg merksemd gjennom måndagen. Mellom anna har kontoen delt fleire meiningar som går imot Senterpartiets vedtekne politikk.

Twitter har òg verifisert kontoen, som betyr at dei har gått god for at kontoen faktisk tilhøyrer finansministeren.

