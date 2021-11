innenriks

Meteorologisk institutt har varsla kuling og snø på fjellovergangane i Sør-Noreg måndag, og har sendt ut gult farevarsel for snøfokk.

Statens vegvesen melder på Twitter at fylkesveg 55 over Sognefjellet vil vere stengt heile måndag og at det først vil bli tatt ei ny vurdering tysdag morgon klokka 8. Også fylkesveg 51 over Valdresflya vil vere stengt heile måndag.

