Lysbakken etter budsjettdrama: – No ser eg lysare på det

Det var ein tydeleg irritert SV-leiar som måndag morgon møtte pressa på Stortinget:

– Eg er misnøgd med kvar vi er no. Det er pussig at det er regjeringspartia som skrur opp temperaturen i ei slik forhandling, sa Audun Lysbakken på veg inn i eit statusmøte med dei parlamentariske leiarane i Arbeidarpartiet og Senterpartiet – Rigmor Aasrud og Marit Arnstad.

Då partia kom ut igjen litt over ein time seinare, var tonen ein ganske annan.

– No synest eg vi har ein betre prosess, sa Lysbakken.

– No ser eg lysare på det. No har vi ei moglegheit til å komme vidare på ein konstruktiv måte.

Forsterkingar

SV har heile tida vore tydeleg på at dei meiner det ikkje er grunnlag for å heise samtalane opp til dei parlamentarisk leiarane. Lysbakken understrekar at forhandlingane held fram på finanskomiténivå, men med forsterkingar.

– Det kan òg vere oss parlamentariske leiarar i nokre samanhengar, men det er rett og slett for å få større framdrift og fleire som kan jobbe, seier Lysbakken.

For Senterpartiet inneber forsterkinga at dei parlamentariske leiarane blir kopla inn, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

Ho understrekar at SVs lag er«meir enn bra nok»

– Men det er ein stor jobb som skal gjerast, og det er den jobben vi skal gå vidare med, seier ho.

Arbeidarpartiets parlamentariske leiar Rigmor Aasrud sa på veg inn i møtet måndag at ho har god tru på budsjettsemje innan finanskomiteen skal levere innstillinga si fredag.

– Vi jobbar på og er optimistiske til å få til ein avtale, gjentok ho etter slutten på møtet.

Fire skisser

Dei parlamentariske leiarane vart innkalla etter at finansbossane til dei tre partia møtte veggen søndag kveld. Dei hadde då forhandla i ei snau veke.

Totalt fire løysingsskisser er lagde på bordet av regjeringspartia, utan at det har late seg gjere å bli samde.

Lysbakken gjer det klart at den politiske avstanden framleis er «betydeleg».

– Det må flyttast på meir pengar viss vi skal komme i mål. Men også på dei andre områda som er avgjerande for oss, til dømes klimakutt, må meir på bordet, sa han etter statusmøtet på måndag.

NRK melder måndag at partia allereie har flytta på godt over 3 milliardar kroner i forhandlingane.

Det er meir enn Venstre og KrF fekk flytta på i forhandlingane etter førre regjeringsskifte i 2013. Den gong vart det flytta på 2,4 milliardar kroner.

