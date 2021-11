innenriks

– Eg er misnøgd med kvar vi er no. Det er pussig at det er regjeringspartia som skrur opp temperaturen i ei slik forhandling, seier ein tydeleg irritert Lysbakken til pressa måndag morgon.

– Eg meiner at det er unødvendig at vi møtest på dette nivået no. Forhandlarane våre har fullmakt, og vi er ikkje i nærleiken av ein sluttrunde, konstaterer han.

