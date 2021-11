Mistenkjelege gjenstandar ved politihuset i Stavanger frakta vekk

innenriks

Gjenstandane blir tekne med vekk av Forsvaret, og området blir snart opna for publikum, opplyste Sørvest politidistrikt i 20-tida måndag.

Det var like før klokka 9 måndag morgon at ein mann leverte dei mistenkjelege gjenstandane på politihuset. Mannen vart teken hand om av politiet, som har vore i samtalar med han.

Stavanger Aftenblad omtalte saka først.

– Han kom til oss med gjenstandar som, slik vi har forstått det, har vore i varetekt ei stund. Han ønskte ikkje å ha dette liggjande heime lenger. Derfor kom han til oss med det, sa innsatsleiaren til politiet på staden, Sten Kristian Lund, til avisa.

Gjenstandane vart først undersøkte av Forsvaret, som vurderte dei som ikkje sprengingsfarlege. Seinare kom bombegruppa for å dobbeltsjekke, først bilen gjenstandane vart leverte i.

Leilegheita til mannen er òg søkt gjennom, utan funn. Mannen vart innleiingsvis mistenkt for brot på brann- og eksplosjonsvernlova, men til Aftenbladet opplyser jourhavande jurist Anne Mette Dale at mannen no har status som sikta.

Personar på nærliggjande kontor vart evakuerte etter meldinga, men allereie rundt klokka 11.30 hadde desse fått lov til å vende tilbake til kontora sine.