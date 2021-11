Mottakarar av brubyggjarpris samla i Oslo

innenriks

Årets brubyggjarprisar går til Kyrkjeverdsrådet ved generalsekretær Ioan Sauca, til den moderate islamske leiaren Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa og til stiftar og leiar av Det religiøse fredsinitiativet, rabbinar Michael Melchior.

– Alle dei tre mottakarane er i Noreg no. Dei kjem måndag kveld for å ta imot prisen saman. Det har ikkje vore lett å bidra til at dei skulle møtast. Mange krefter har jobba for at det ikkje skulle skje, og eg har høyrt at det blir planlagt demonstrasjon. Derfor er det stort at dei likevel, trass motstand blant sine eigne, vel å møte opp, seier Aamir J. Sheikh, leiar for 14. august-komiteen, til NTB.

Komiteen står bak tildelinga av brubyggjarprisen, som i år har fått ein del kritikk.

Sheikh seier alle har ansvar for å ta ansvar for sine eigne haldningar

– Det er mellom anna ganske mykje hat som blir spreidd blant grupperingar med religiøs tilhøyring. Der meiner vi leiarane har eit spesielt og felles ansvar for å bidra til at slikt hat ikkje blir spreidd, og at ein viser kvarandre respekt. Dei har jo eit fellesskap i at dei ber til same gud og ser seg sjølv som barn av Adam. Kvifor då så mykje konflikt og hat, spør han.

