Nødnettet framleis nede fleire stader, men dekninga på veg tilbake

– Situasjonen i Nødnett er forbetra fleire stader i Sør-Noreg, og dekninga i Nødnett er på veg tilbake mellom anna i Telemarksregionen, som har vore eit av områda som har vore ramma av utfall, opplyser avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for tryggleik og beredskap (DSB) til NTB i 13-tida måndag.

Tidlegare måndag forklarte Heier at dei følgde situasjonen tett, og at det er løpande dialog med lokale kraftselskap og Telenor om å rette opp igjen normal drift.

Frå 34 til 18 ramma stasjonar

– Det blir jobba iherdig med å rette opp igjen straum og transmisjon, som igjen vil føre til at nødnettdekninga blir retta opp igjen, sa Heier i 12-tida.

Då var 34 basestasjonar framleis ramma, medan situasjonen klokka 13 er at talet er nede i 18. Kommunar som er delvis ramma er Tokke, Fyresdal, Sigdal, Flå, Krødsherad, Nesbyen og Rollag.

Nødnettet er det digitale sambandet mellom nødetatane i Noreg.

– Vi har òg eigne bakkemannskap ute for å rette opp eventuelle andre feil som kan ha oppstått på basestasjonane, fortel Heier.

Transportable basestasjonar

DSB har utplassert transportable basestasjonar i samråd med nødetatane. I helga vart ein transportabel basestasjon utplassert på Fagernes i Valdres for å gi lokal dekning.

– No som Nødnett er i normal drift i området, blir basestasjonen køyrd vidare til Flå. Tilsvarande blir flytta ein transportabel basestasjon frå Dalen, der Nødnett no er tilbake i normal drift, til Fyresdal i Telemark for å opprette lokal dekning i eit område der som er ramma av utfall, seier Heier.

