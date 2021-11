Nei til EU tapte Acer-saka i tingretten

innenriks

Organisasjonen Nei til EU, som tok energipakken til retten, skriv i ei pressemelding at dei om kort tid vil avgjere om dommen skal ankast.

Nei til EU meiner avståinga av norsk suverenitet til EUs energibyrå Acer og EØS-tilsynet Esa er i strid med Grunnlova og ikkje kan vedtakast med vanleg fleirtal i Stortinget. Oslo tingrett er usamd, noko Nei til EU-leiar Roy Pedersen stiller seg uforståande til.

– Rekordhøge straumprisar utan at regjeringa grip inn, viser at tilslutninga til Acer og EUs tredje energimarknadspakke får store konsekvensar for norske hushald, og spesielt den kraftkrevjande industrien, seier han i pressemeldinga.

Vann fram

Det var i november 2018 Nei til EU stemna staten.

Staten vann fram både i tingretten og lagmannsretten når det gjaldt spørsmålet om at saka ikkje kunne fremjast for domstolane

I mars 2021 fekk likevel Nei til EU medhald frå Høgsterett i at saka kunne fremjast. Forhandlingane gjekk for Oslo tingrett mellom 1. og 5. november.

Nei til EU gjekk til sak mot staten fordi organisasjonen meiner vedtaket inneber ei så stor styresmaktsoverføring til EU at Stortingets vedtak krev tre firedels fleirtal etter Grunnlova.

Omstridd

Acer er EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorar. Dei skal sikre ein integrert energimarknad i EU ved å harmonisere regelverket til medlemsstatane på dette feltet.

Det er ikkje berre organisasjonen Nei til EU som har vore skeptiske til Noregs tilslutning til Acer. Både Sp, SV og Raudt uttrykte skepsis, og saka skapte òg splitting internt i Ap som til slutt sa ja.

Det førte til at Stortinget vedtok at Noreg skulle slutte seg til EUs tredje energimarknadspakke og dermed Acer i 2018.

