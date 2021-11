Noreg vil ha klima på Tryggingsrådets bord – møter motstand

innenriks

Av dei tre kan det å få dei andre landa i Tryggingsrådet med på at det er ein samanheng mellom klimaendringar og konflikt, bli vanskelegast.

– Nokre land fortel at når livsgrunnlaget forvitrar, og det ikkje er mogleg å forsørgje familien, så aukar oppslutninga om terrorgrupper, og det kan oppstå større konfliktar om ressursar, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Noreg kjempar no for at FNs tryggingsråd skal seie ja til at dette skal bli ein del av den systematiske rapporteringa til Rådet.

Klima og tryggleik er blant dei fire temaa Noreg har valt å prioritere i dei to åra sine i Rådet. Dei tre andre er fredsdiplomati, kvinner, fred og tryggleik og vern av sivile.

Stretar imot

Ikkje alle landa rundt bordet er samde i at klima høyrer heime i Tryggingsrådet.

– Det er usemje om klimaendringane er ein konfliktdrivar, og om dette er noko det skal rapporterast om, seier Huitfeldt, som ikkje ønskjer å gå meir konkret inn på kven som er imot.

– Det har vore usemje mellom landa, er alt ho vil seie.

Etter det NTB erfarer, er det særleg vetomaktane Kina og Russland som stretar imot. Der er haldninga at klimaendringane ikkje høyrer til på Tryggingsrådets dagsorden. Punktum.

USA har derimot stilt seg på Noregs side.

– Det er litt for tidleg å seie korleis diskusjonen vil utvikle seg, seier Huitfeldt.

Til USA

Både ho og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ta turen til New York i januar, der dei skal leie Tryggingsrådet i kvar si veke.

I desse vekene skal dei to særleg rette søkjelyset mot to av dei prioriterte områda: Huitfeldt skal fokusere på kvinner og tryggleik, medan Støre skal løfte fram urban krigføring.

– Det er dette vi no ønskjer merksemd om, seier Huitfeldt.

Stadig fleire konfliktar går føre seg nemleg i område med mange menneske.

Mellom anna har utdanningsinstitusjonar fått lide: Mellom 2015 og 2019 var det over 11.000 dokumenterte angrep mot skular og universitet i minst 93 land, opplyser Utanriksdepartementet.

Viktig resolusjon

I slutten av oktober fekk Noreg saman med Niger dei andre landa i Tryggingsrådet med på å vedta ein ny resolusjon om å styrkje vernet av utdanningsinstitusjonar i konfliktsoner. Resolusjonen er den første i sitt slag, og er eit viktig steg, ifølgje Huitfeldt.

– Ein slik resolusjon har ei sterk normativ betydning, seier ho.

Det norske presidentskapet kan likevel bli meir prega av akutte situasjonar som Tigray i Etiopia, Kviterussland og Afghanistan.

– Det kan jo skje. Og då handlar det om å vere klart til å løyse ein akutt konfliktsituasjon. Då meiner eg at det Noreg har gjort, i stor grad har vore rett, nemleg å skape semje i så stor grad som mogleg, slik at Tryggingsrådet kan vise handlekraft, seier Huitfeldt.

– Det betyr at vi ikkje alltid får gjennomslag for våre primærstandpunkt, men det viktigaste er å få utsegner som alle kan samle seg bak.

