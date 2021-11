Nytt budsjettmøte med dei parlamentariske leiarane

innenriks

Klokka 14 måndag møttest dei parlamentariske leiarane i Arbeidarpartiet; Senterpartiet og SV for andre gong. Med seg hadde dei både rådgivarar og dei finanspolitiske leiarane i partia.

Budsjettmøtet skulle eigentleg ha byrja klokka 13.00, men vart utsett ein time – ifølgje SV fordi regjeringspartia bad om det.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet bad søndag om at forhandlingane måtte løftast til dei parlamentariske leiarane etter ei veke med forhandlingar på finanskomiténivå. SV står framleis fast på at dette ikkje har skjedd, sjølv om dei parlamentariske leiarane no deltek i møta.

– Det er eigentleg ikkje det som skjer. No held vi fram i finans, men vi får fortgang i prosessen og bringar fleire inn, både frå vår side og dei andre partias side, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski på veg inn til møtet klokka 14.

