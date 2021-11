Telenor slår saman verksemda i Thailand med storaktør

innenriks

Dei to har «inngått ein avtale om å utforske moglegheita til å etablere eit nytt telekommunikasjons- og teknologiselskap beståande av True og dtac. Det nye selskapet blir danna ved å slå saman to likeverdige partar, og vil byggje vidare på styrkane til dei to lokale selskapa med sterk støtte frå hovudaksjonærane sine, heiter det i ei melding natt til måndag.

– Leiande rolle innan digitalisering

– Vi har opplevd ei akselerert digitalisering av det asiatiske samfunnet, og framover vil både forbrukarar og bedrifter forvente meir avanserte produkt og tenester av høg kvalitet, seier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

– Vi trur det nye selskapet kan dra nytte av det digitale skiftet for å støtte Thailands leiande rolle innan digitalisering. Det vil vi gjere gjennom å ta i bruk globale teknologiske framsteg og ved å tilby attraktive tenester og kvalitetsprodukt, seier han.

Dersom transaksjonen blir godkjende vil det bli gitt eit frivillig tilbod for alle uteståande aksjar i dtac og True, følgd av ei samanslåing av selskapa i eit nytt selskap, heiter det i meldinga.

Vil hente inn inntil 1,8 milliardar

– Vi har gjennom mange år etablerte eit tett forhold både til Thailand og den asiatiske regionen, og dette samarbeidet vil styrkje det ytterlegare, seier Jørgen A. Rostrup, konserndirektør i Telenor Group og leiar for Telenor Asia.

Han opplyser at det nye selskapet har til hensikt å skaffe finansiering saman med partnarar på 100–200 millionar amerikanske dollar, mellom 900 millionar og 1,8 milliardar norske kroner. Dette skal brukast til å investere i digitale oppstartsselskap innan nye produkt og tenester som vil komme thailandske forbrukarar til gode, heiter det.

– Viktig for Thailands utvikling

Suphachai Chearavanont, konsernsjef i C.P. Group og styreleiar i True Corporation, understrekar at telekom og teknologi er viktig for Thailands utvikling.

– Som eit telekommunikasjons- og teknologiselskap kan vi bidra til å utløyse det enorme potensialet til thailandske bedrifter og digitale gründerar. Det vil òg gjere at vi kan trekkje til oss dei beste frå heile verda for å gjere forretningar i Thailand, seier han.

Blir børsnotert i Thailand

Det er avtalt eit byteforhold på 10.221 True-aksjar per dtac-aksje. Alle aksjonærar i dtac og True vil ha valet mellom å delta i tilbodet eller halde fram som aksjonærar i det nye selskapet, som vil vere notert på børsen i Thailand, opplyser Telenor.

Partane tek sikte på å sluttføre dei nødvendige avtalane innan første kvartal 2022. Transaksjonen skal godkjennast av relevante styre og aksjonærar. I tillegg må vanlege regulatoriske godkjenningar på plass.

Partane erkjenner at det ikkje er sikkert at transaksjonen blir gjennomført, heiter det.

Storaktør

True kontrollerer TrueVisions, som er Thailands største aktør innan kabel-TV, og har same posisjon som internettleverandør gjennom True Internet, ifølgje Wikipedia. Gjennom TrueMove H er selskapet òg blant dei største i landet innan mobiltelefoni.

Ifølgje E24 oppgav True i den siste kvartalsrapporten sin å ha 32 millionar abonnentar, medan dtac melde om 19,3 millionar abonnentar.

Charoen Pokphand Group – eller C.P. Group – er dei største privateigde selskapa i landet og har verksemd i ei rekkje sektorar, som eigedom og matvarer.

(©NPK)