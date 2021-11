– Konstruktivt spor i budsjettforhandlingane

innenriks

– Vi har hatt gode møte i dag òg. Eg opplever at vi er inne i eit konstruktivt spor, seier Arbeidarpartiets forhandlingsleiar Eigil Knutsen.

Knutsen, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) fortsette forhandlingane tysdag ettermiddag etter at partia tidlegare hadde vorte samde om at dei ikkje når den interne fristen fredag.

God tid

Etter å ha sete saman i halvannan time, braut partane opp for dagen. Ifølgje NRK blir det ikkje nye møte tysdag, men partia set seg saman igjen klokka 12 onsdag.

– For SVs del har vi sagt heile vegen at vi har god tid. Det viktigaste for oss å halde fram med å jobbe godt, sa Kaski.

No kan det dryge heilt til finansdebatten 2. desember med å bli samde om neste års statsbudsjett. Knutsen teiknar eit bilete av at partane har mykje å snakke om og mykje å jobbe gjennom på dette stadiet, men at det er god framdrift og gode utsikter.

– Vi jobbar oss gjennom temaa. Tema som har vore vanskelege til no, dei kjem vi endå meir i djupna på jo meir tida går, seier han.

Fleire grupper i sving

I tillegg til dei finanspolitiske forhandlarane, skjer det arbeid i fleire fagpolitiske grupper. På spørsmål om energi- og klimapolitikk er vigd særleg merksemd frå arbeidsgruppene, svarer Gjelsvik at partia jobbar breitt. Dei parlamentariske nestleiarane har òg vore kopla på i prosessen, stadfestar han.

– Dei har jobba aktivt. Det er rett at dei har stor kompetanse på energi, men også på andre felt. Her dreg vi på dei ressursane vi har i dei ulike gruppene våre, seier han.

Budsjettforhandlingane er i gang igjen blant finanspolitikarane i Ap, SV og Sp.

