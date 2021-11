Abid Raja får Bokhandlerprisen for boka «Min skyld»

innenriks

– På vegner av norske bokhandlarar vil eg takke for denne viktige og velskrivne boka. Dette var ei leseoppleving som overraskar og råkar, og eg håpar «Min skyld – En historie om frigjøring» får mange lesarar, det fortener ho, seier Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen i ei pressemelding om kåringa.

Tilsette hos bokhandlarar landet over stemmer kvart år fram sin favoritt blant årets norske bøker.

I år var Rajas bok éin av ti nominerte. Han skriv i ein kommentar at han er djupt takksam over å ha vorte løfta fram på denne måten av akkurat bokhandlarane.

– Då eg var barn, var det bibliotekarane som skapte leseglede hos meg. Dei og bokhandlarane har mykje til felles, dei opnar eit univers for lesarar, lesarar som treng rettleiing. Men endå viktigare, dei opnar opp forvitenskapen hos dei som kjem innom. Derfor er det å bli nominert til denne prisen av bokhandlarane noko som råkar meg kjenslemessig. For dei er ikkje berre kjennarar av litteratur, men dei er òg oppdaterte på kva som er viktigast her og no i samtida vår, seier Raja.

Bokhandlerprisen blir i år delt ut for 51. gong. I alt stemde bokhandlarane på 190 ulike titlar i år.

Prisen går gjerne til skjønnlitterære bøker. Sist ei sakprosabok vart tildelt Bokhandlerprisen, var i 2002. Då vann Åsne Seierstad med «Bokhandleren i Kabul». Prisvinnaren får bronsestatuetten «Takk for boken» av bilethoggar Nils Aas.

