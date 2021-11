Budsjettforhandlingane i gang igjen etter utsetjing

innenriks

– For SVs del har vi sagt heile vegen at vi har god tid. Det viktigaste for oss å halde fram med å jobbe godt, sa SVs forhandlingsleiar Kari Elisabeth Kaski på veg inn i møtet med motpartane sine i Senterpartiet og Arbeidarpartiet tysdag ettermiddag.

Tidlegare på dagen vart det klart at partia ikkje rekk ein førebels frist som var sett til førstkommande fredag. No kan det dryge heilt til finansdebatten 2. desember med å bli samde om neste års statsbudsjett.

– Det er framleis avstandar mellom partia, men vi jobbar oss framover sakte, men sikkert. Vi er optimistiske på at vi klarer å lande ein god budsjettavtale, sa Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen på veg inn i møtet.

