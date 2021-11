Elevar i Viken får gratis bind og tampongar

innenriks

– Vi er jo først og fremst glade for at det i det heile blir sett av pengar til dette. Dette kjem til å vere nok til å starte den forsøksordninga som vi har tru på at er starten på å sørgje for gratis sanitærprodukt etter kvart til alle elevar i heile Viken, seier SVs gruppeleiar Balder Alvær Olafsen til NRK.

Det er dei raudgrøne fylkesrådspartia som har vorte samde om ordninga. Ho skal stemmast over i desember og greiast ut våren 2022.

Det er ikkje rekna ut kva ordninga faktisk vil koste, seier Olafsen.

