Erna Solberg: Støres koronastrategi er utilstrekkeleg og uklar

innenriks

– Tala er no høgare enn nokon gong. Vi var førebudde på høgare smittetal og fleire innleggingar, men tala er no mykje høgare enn det vi såg for oss, seier Høgre-leiaren til VG.

Ho har tysdag sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) der ho ber han om å komme til Stortinget og gjere greie for strategien.

Ho er mellom anna kritisk til at regjeringa opnar for innreise frå alle visumfrie land utan pålagd karantene.

– Det dei gjer er veldig tillitsbasert. Eg seier ikkje at det er gale, men Stortinget må få høyre grunngivinga for dei vala dei har gjort, men også kva slags strategi dei har. Vi har nokre erfaringar med tillitsbaserte tiltak på grensa frå tidlegare, seier ho.

Ho understrekar at Høgre ikkje har ei alternativ oppskrift.

– Men vi er litt overraska over at dei ikkje følgjer råda frå Helsedirektoratet, mellom anna om munnbind, seier Solberg.

Ho ønskjer mellom anna svar på kva regjeringa meiner om dagens press mot sjukehusa.

Støre sjølv seier at han allereie har teke initiativ til å gjere greie for Stortinget, og at han har sendt brev om dette tysdag.

– Vi følgjer situasjonen tett saman med Helsedirektoratet og FHI og har løpande kontakt med kommunane, seier han.

