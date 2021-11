FHI fryktar kraftig influensasesong – ber foreldre vaksinere barn i risikogrupper

innenriks

– Det er særleg viktig at barn med fleire risikotilstandar, meir alvorleg eller dårleg regulert sjukdom, tek vaksine, då desse barna har høgast risiko for alvorleg influensa, seier leiar Kjersti Rydland for FHIs influensaprogram i ei pressemelding.

I eit normalt år hamnar rundt 500 barn på norske sjukehus på grunn av influensa. Opptil 10 prosent av befolkninga får symptom på influensa kvart år. Talet er 20 prosent når det gjeld barn. Opptil 60.000 barn i Noreg tilhøyrer ei risikogruppe for alvorleg influensa.

Fjorårets influensasesong var tilnærma ikkje-eksisterande på grunn av koronatiltak og nedstengingar. Derfor har FHI stålsett seg for at den kommande influensasesongen kan bli alvorleg.

– No har det gått to år sidan viruset hadde fotfeste her i landet, og vi må ta høgd for at årets sesong kan bli kraftig, seier Rydland.

