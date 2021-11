Flyulykka i Larvik: Ein flyinstruktør og to studentar mista livet

innenriks

– Flyet skal vere knytt til Pilot Flight Academy og tok av frå Torp flyplass tidlegare i dag. Ein av dei omkomne er instruktør ved skulen, og to var studentar, skriv politiet i ei pressemelding.

Det var klokka 9.20 tysdag morgon at ein person vart vitne til at eit småfly gjekk i spinn ned i ulendt terreng i eit skogområde i Tvedalen i Larvik. Vitnet ringde deretter politiet.

På grunn av det krevjande terrenget tok det noko tid før nødetatane kom fram til ulykkesstaden. Etter observasjonar på staden uttalte politiet etter kvart at det ikkje var håp om å finne overlevande etter flystyrten.

Nokså nytt fly

Like over klokka 15 stadfesta altså politiet at dei tre om bord mista livet. Dei pårørande er varsla og vil følgjast opp av kriseteam i dei respektive kommunane sine.

Havarikommisjonen kom til Larvik tysdag ettermiddag og vil starte opp arbeidet sitt i løpet av dagen.

– Flyet er eit relativt lite tomotors Diamond DA42 som var nokså nytt, sa direktør Kåre Halvorsen for luftfartsavdelinga i Havarikommisjonen tidlegare tysdag.

Flyet tok av frå Torp flyplass tysdag morgon og flaug mellom anna over byen Larvik ikkje lang tid før det styrta, ifølgje Sandefjords Blad.

Årsaka til at flyet styrta er førebels ukjent.

Sterkt prega

Flyskulen Pilot Flight Academy er ein av Europas største flyskular. Skulen har 120 tilsette og 350 elevar.

Skulemiljøet er sterkt prega av ulykka.

– Vi er samla her no. Alle tilsette og studentar får komme inn og sørgje saman. Vi skal gjere det vi kan for å hjelpe alle og handtere dette på ein så god måte som mogleg, seier skulesjef Frode Granlund til Sandefjords Blad.

– Alle kjenner kvarandre her. Studentane våre bur stort sett alle saman på skulen, seier Granlund.