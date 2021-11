Forbrukarrådet trur konkurransen i meierimarknaden kan bli dårlegare

innenriks

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukarrådet seier til NRK at dei trur at mjølk, yoghurt og ost kan bli dyrare, og at utvalet i meierihyllene kan bli dårlegare.

Tidlegare har Q-Meieriene varsla at dei omgåande må setje opp prisen på mjølkeprodukta sine.

– Men vi er redde for konkurransen, fordi viss dei ikkje har moglegheit til å konkurrere på pris, er det eit problem, seier Kasland til kanalen.

Kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine meiner likevel at tida for ordninga med distribusjonsstøtte er forbi, og at Tine kan konkurrere betre på pris og utval ved å få fjerna fordelen til konkurrentane.

Q-Meieriene og Rørosmeieriet har klaga på Landbruksdirektoratets vedtak. Direktoratet kan ikkje kommentere kritikken fordi dei er klageinstans for vedtaket dei sjølv har fatta, skriv NRK.

