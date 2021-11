Forsikringsselskap åtvarar mot å bestille utanlandsreiser no

innenriks

– Koronapandemien i Europa blir verre dag for dag. Bli heime til smittetala går nedover, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

– Dei som tek sjansen på å reise ut av Noreg no, kan risikere at reisa blir avlyst eller sterkt avgrensa på grunn av koronatiltak på reisemålet. Vi tilrår at ein ikkje planlegg reiser til utlandet no, men ventar til pandemien er på retur, seier han.

Kommunikasjonssjefen understrekar at reiseforsikringa ikkje dekkjer kostnader i samband med nasjonale tiltak under pandemien, slik til dømes Austerrike innførte måndag denne veka.

– Det er berre reiseråd utskrive av det norske Utanriksdepartementet som gir grunnlag for avbestillingsdekning over reiseforsikringa, seier Irgens.

Forsikringsselskapet Gjensidige oppmodar folk til å setje seg grundig inn i situasjonen dit dei skal, og kva reglar som gjeld for turoperatørar og forsikringar. Dei vil likevel ikkje åtvare folk mot å reise.

– Vi som forsikringsselskap følgjer rådet frå styresmaktene når vi fortel kundane våre korleis dei bør stelle seg i denne situasjonen, og rår frå ikkje nordmenn å dra på reise så lenge styresmaktene ikkje har teke ei slik avgjerd, seier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

– UD rår frå ikkje reiser, men det å ta eit medvite og planlagt val før ein set seg på flyet er uansett smart, seier Thoresen.

