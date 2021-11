Jordfeil har ført til togproblem i Oslo tysdag

innenriks

Jordfeilen har ramma både regiontog, lokaltog og flytoget.

Den vart første gong meldt ved 8.30-tida, men vart fiksa i løpet av kort tid. Frå klokka 9.18 oppstod det jordfeil på nytt fram til rundt klokka 10.

Klokka 11.25 kom jordfeilen tilbake for tredje gong, og togtrafikken stod i knappe to timar.

Bane Nor opplyser at det framleis vil vere store forseinkingar utover dagen.

– No er trafikken i gang igjen, men vi ventar dessverre store forseinkingar og fleire innstillingar utover ettermiddagen. Vi beklagar at dette har ført til vanskar for mange togpassasjerar i dag, skriv dei på nettsidene sine.