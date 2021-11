Politiet veit når mistenkte for Tina Jørgensen-drapet kolliderte med taxi

innenriks

Mistenkte sin forsvarar Stian Kristensen seier til TV 2 at politiet har fått tak i ei kvittering frå taxituren, som stadfestar at ulykka skjedde kvelden før.

– Det betyr at hypotesen til politiet om at han køyrde rundt med avdøde i bilen, no kan sjåast bort frå, seier Kristensen.

Tina Jørgensen forsvann natt til søndag 24. september i år 2000 og vart funnen død ein månad seinare.

Politiet har undersøkt om mannen i 50-åra som er mistenkte for å ha drepe Tina Jørgensen, kolliderte med taxien like etter drapet. Blant årsakene til at politiet har vist stor interesse for kollisjonen, er forklaringa til taxisjåføren om at mannen «verka veldig nervøs» og sveitta ein del.

Mannen nektar for å ha noko å gjere med drapet på Tina Jørgensen. Han er òg sikta for å ha drepe Birgitte Tengs, men nektar òg for å ha noko å gjere med det drapet.

Mistenkte har sjølv forklart at han var involvert i ei bilulykke med ein taxi klokka halv to på natta same helg som Jørgensen forsvann, men han har vore uklar på om det var same natt som 20-åringen forsvann eller natta i førevegen.

– Vi meiner at vi har god kontroll på det forholdet og ei god oversikt over hendinga og når den fann stad. Vi sit òg på andre opplysningar om hendinga, men vi ønskjer ikkje å gå ut med opplysningar om det no, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til VG.

(©NPK)