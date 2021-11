Trettebergstuen om Friele: – Ein av dei som har gjort mest for likestillinga i Noreg

innenriks

– Noreg hadde ikkje vore det Noreg vi kjenner, utan Kim Friele, og eg hadde ikkje vore meg. Det er umåteleg trist at ho har gått bort. Ho er ein av dei som har gjort mest for likestillinga i Noreg. For at lhbti-personar kan leve fritt. Ho tok kampen personleg, og det kosta, seier Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Statsråden seier at alle nyt godt av at Friele aldri gav seg.

– Ho gjekk føre på eit tidspunkt der det var kriminelt å vere skeiv, og har med personlegdommen sin, innsatsen sin og dedikasjonen sin utrøytteleg kjempa for likestilling, og endra det norske samfunnet, seier ho.

– Friele vil for alltid vere symbolet på at endring er mogleg, ei av årsakene til at folk som meg kan leve i fridom, og eit førebilete for oss alle. For meg var ho òg ein personleg venn, legg ho til.

