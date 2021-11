UDI: Vi er prisgitt grensekontrollen på russisk side

innenriks

Overfor Aftenposten poengterer UDI-direktør Frode Forfang at planane for etablering av eit nytt asylmottak i Sør-Varanger vart laga før den spente migrantsituasjonen oppstod mellom Kviterussland og EU-landa.

– Men det som er skjedd ved grensene mot først Litauen og Latvia, og no seinare Polen, illustrerer ei sårbarheit som også er relevant for Storskog, skriv han i ein e-post.

Forfang seier det ikkje er nokon indikasjonar på at det same skal skje ved Storskog – og han peikar på at dette òg er ei yttergrense for Schengen-området.

– Samtidig er vi heilt prisgitt grensekontrollen på russisk side. Forhold kan endre seg. Derfor er det klokt å ha ein beredskap, seier Forfang.

Ifølgje Aftenposten har norske styresmakter teke grep for å hindre ei gjentaking av det som skjedde i 2015, då asylstraumen via Russland gjorde at grensekontrollen til politiet på Storskog braut saman. Det nye, ordinære asylmottaket opnar 1. desember og har 150 plassar.

Den siste tida har det vore auka spenning på grensa mellom Kviterussland og EU, spesielt mot Polen. Mange flyktningar og migrantar sit i grenseområda og håpar å komme seg vidare inn i EU.

