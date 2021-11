175 nye registrert smitta i Trondheim

innenriks

– Smittetalet i dag er langt høgare enn i går utan at det dermed er grunn til å tru at dette er ein reell forskjell, seier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Ho seier det ikkje er sjeldan at tala er lågare måndagar, noko som kan komme av mindre testing i helgane, og lågare analysekapasitet på sjukehuset i helga. Ifølgje Røsstad kan òg ein del av dei positive prøvene vere melde etter at smittesporingsteamet avslutta arbeidet søndag slik at desse først kjem fram på dagens tal.

– Det er derfor viktig at ein ikkje berre ser på smittetal for ein dag, men må sjå utviklinga over fleire dagar. Biletet blir mest rett om ein samanliknar veke for veke, seier kommuneoverlegen.

Derfor meiner Røsstad at situasjonen er nokså uendra både i tal og smittemønster.

Onsdag formiddag skal politikarane ta stilling til nye koronatiltak i kommunen. Kommunedirektør Morten Wolden foreslår å føre vidare dagens tiltak og tilrådingar, og dessutan å innføre påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser med buss, og i butikkar og kjøpesenter der ein ikkje kan halde minst éin meter til andre. Påbodet skal òg gjelde på legesenter og legevakt.

