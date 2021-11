Fleire kan sjå fram mot snø når november takkar for seg

innenriks

Til helga skal det første adventslyset tennast – for glede. Og medan det står og skin for seg sjølv, blir òg mange julegraner tente over heile landet. Lysa skal få skine i minusgrader.

Fellesnemnaren for landet er at det no blir kaldare, og dei aller fleste stadene blir det under null.

– Ein skal belage seg på at det i helga blir vinterlege forhold, sjølv om det ikkje ligg an til og blir store mengder med snø i første omgang, seier vakthavande meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er greitt å førebu seg på at vinteren er på veg, same kvar i landet ein bur, seier ho.

Snøen kan bli liggjande

Startar vi på Austlandet, er det moglegheiter for snø frå laurdag.

– Om det berre blir nokre snødryss, eller om det kjem noko i det heile, så blir det i alle fall minusgrader, seier meteorologen.

Ho seier at dette vil halde fram også neste veke, og at dersom det kjem snø, blir det fort liggjande.

Truleg vil temperaturskiftet merkast best på Sørlandet. Her blir det betydeleg kaldare enn det har vore hittil i november.

– Det har vore ganske mildt hittil, men no blir det ei ganske kald avslutning, seier Moxnes om temperaturane på Sørlandet.

– Så får vi sjå kor mykje nedbør som kjem, men det er potensial til å bli litt, kanskje søndag spesielt.

Farevarsel for snø

Kaldt blir det òg på Vestlandet. Og både i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag er det sendt ut gult farevarsel for snø torsdag.

I Sogn og Fjordane kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på 24 timar i låglandet i Sunnfjord og Nordfjord. I høgareliggjande område er det venta meir snø, ifølgje Yr.

Møre og Romsdal og Trøndelag, som denne veka har vore gjennom mykje regn, ser òg ut til å få snø. Også her er det sendt ut gult farevarsel.

I Trøndelag kan det komme opp mot 15 centimeter, medan det i Møre og Romsdal kan komme så mykje som 20 centimeter. Det er venta meir snø i høgareliggjande strøk.

Sør for Stad ser derimot ut til å få lengre periodar med opphald i helga. Og minusgrader – som resten av landet.

Polare lågtrykk

Kulda vil halde fram i Nord-Noreg. Her er det moglegheit for polare lågtrykk. Slike lågtrykk oppstår og flyttar seg kjapt – og er intense medan dei står på.

– Men om og kvar dei kjem, er vanskeleg å seie. Viss dei ikkje kjem, kan det bli lengre periodar med opphald, seier Moxnes.

– Det kan liggje ned mot ti minusgrader i Tromsø i helga og endå kaldare i indre strøk.

– Det blir såpass kaldt at nedbøren går over frå regn til snø.

