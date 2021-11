Gharahkhani vil leggje alle sine krefter i å byggje opp att tilliten til Stortinget

innenriks

– Det er triste omstende rundt dette valet av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løyse folks kvardagsutfordringar, ikkje om rot eller kaos i ordningane til representantane, sa Gharahkhani då han møtte pressa i vandrehallen onsdag formiddag.

Ap-politikaren, som partiet ønskjer at skal bli ny stortingspresident, seier at han er motivert for ein ryddejobb.

– Jobben min som stortingspresident blir saman med politikarane her på huset og administrasjonen å byggje opp tilliten. Det blir ikkje ein enkel jobb, det trur eg alle ser, men eg er motivert for den ryddejobben.

Gharahkhani seier til NTB at dersom han blir vald, vil han raskt ha eit møte med presidentskapet og dei parlamentariske leiarane om vegen vidare.

– Alle veit at det er ei formidabel oppgåve å byggje opp igjen tilliten mellom det norske folket og Stortinget. Demokratiet vårt er avhengig av det, og eg vil leggje all mi tid og krefter i den jobben, seier han.

Kan overta for Hansen

Stortinget vel formelt ny stortingspresident torsdag.

Gharahkhani overtek etter alle solemerke etter Eva Kristin Hansen (Ap), som varsla avgangen sin etter at Adresseavisen førre veke avslørte at ho i perioden frå 2014 til 2017 kan ha fått pendlarbustad av Stortinget utan å ha krav på det.

Hansen kunngjorde tysdag Stortinget formelt om avgangen sin.

Iranskfødte Gharahkhani er stortingsrepresentant for Buskerud. Han er frå Skotselv i Øvre Eiker, og han har hatt fast plass på Stortinget sidan 2017. Han blir mest sannsynleg den første stortingspresidenten med innvandrarbakgrunn nokosinne.

Gharahkhani har vore leiar for Arbeidarpartiets migrasjonsutval og har inntil no vore andre nestleiar i næringskomiteen på Stortinget.

Støre stolt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier han er stolt av at Masud Gharahkhani truleg blir Noregs første stortingspresident med minoritetsbakgrunn.

– Eg kjenner Masud Gharahkhani som ein erfaren, rettferdig og ryddig politikar som er høgt respektert i Arbeidarpartiets stortingsgruppe. Han vil bli ein god stortingspresident, og eg er stolt av at han blir den første med minoritetsbakgrunn som får dette viktige vervet, seier Støre i ei pressemelding.

Myrli ute

Arbeidarpartiet stadfestar òg at Kari Henriksen (66) frå Vest-Agder blir innstilt som fjerde visepresident. Ho blir òg ny medlem i Kontrollkomiteen.

Det betyr at Sverre Myrli frå Akershus går ut av presidentskapet. Myrli vart valt til Stortingets fjerde visepresident så seint som 9. oktober.

Ap opplyser at Myrli går inn i næringskomiteen. Han blir òg ny medlem av Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) og ny første vara til Delegasjonen til det parlamentariske partnarskapet Asia-Europa (ASEP).

Mange rokeringar

Innstillinga fører òg til ei rekkje andre rokeringar: Åsmund Aukrust blir fraksjonsleiar i utanriks- og forsvarskomiteen, Nils-Ole Foshaug går inn som ny fraksjonsnestleiar og Eva Kristin Hansen går inn som ny medlem i utanriks- og forsvarskomiteen.

Per Vidar Kjølmoen blir ny fraksjonsleiar i næringskomiteen, Lubna Jaffery blir ny fraksjonsleiar i kontrollkomiteen, og Tove-Lise Madland går inn som ny medlem av helsekomiteen.