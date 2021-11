Johansen i Ruter-krisemøte med samferdselsministeren torsdag

innenriks

Stav seier til Avisa Oslo at byrådet ønskjer å understreke kor alvorleg kollektivsituasjonen er i Oslo og Viken.

Ruter slit økonomisk, og regjeringa har inntil vidare ikkje vilja garantere nokon kompensjon til kollektivselskapet utover 1. januar, noko Stav er kritisk til.

– Det er ein særeigen situasjon, og vi vil få fram alle detaljane og fakta i denne saka. Det er litt forvirring rundt kva som er realiteten her, og kva effektar det vil ha. Det blir veldig viktig for oss å få fram at dette kan skape ein negativ, nedgåande spiral, seier ho.

Ruter skal den 17. desember ha eit møte der dei skal ta stilling til eventuelle rutekutt. Stav meiner staten har eit ansvar for å halde oppe kollektivtransporten i Oslo.

– Vi treng ein overgangsperiode. Den siste månaden såg ein for seg å ha som ein observasjonsperiode for Ruter, for å sjå kva som blir den nye normalen. Det har dei sagt at dei treng eit halvår på, men meiner no at dei treng eit år på, seier byråden.

