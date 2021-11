Listhaug ikkje fornøgd med pendlarbustad-svaret frå stortingsdirektøren

innenriks

– Ein del av det er opplysande, og så er det ein del som det òg er grunnlag for å gå nærare inn i, seier Listhaug til NTB.

Ho sende 18 skriftlege spørsmål til stortingsdirektør Marianne Andreassen rundt Stortingets behandling av pendlarbustadsaka, som enda med at Eva Kristin Hansen førre veke gjekk av som stortingspresident.

Straffbart?

I dei skriftlege svara sine avvisar stortingspresidenten at pendlarbustad-reglane har vore uklare. Listhaug ønskjer fleire svar i saka, mellom anna om korleis Stortinget har vurdert om brotet på pendlarbustad-reglane har vore straffbare.

– Ein konkluderte med at det ikkje var mistanke om straffbare forhold, og at ein heller ikkje meinte at det var sivilrettsleg grunnlag for tilbakebetalingskrav. Når ein i ettertid ser at politiet har valt å gå inn i sakene, så stiller dette seg i eit litt underleg lys, meiner Listhaug.

– Då lurer vi på om det vart gjort nokre juridiske vurderingar her på Stortinget eller om det var direktøren si eiga vurdering. Det er noko vi ønskjer fleire svar på, seier ho.

Vil ha møte med ny president

Arbeidarpartiets Masud Gharahkhani blir etter alle solemerke valt som ny stortingspresident torsdag, og Listhaug håpar han kan bidra til å få fleire svar på bordet.

– Vi håpar at han ganske fort kallar inn dei parlamentariske leiarane til eit møte der vi kan få lov til å stille oppfølgingsspørsmål, men også få tilbakemelding på korleis ein skal gjennomgå dei gamle sakene, seier Frp-leiaren.

(©NPK)