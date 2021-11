MDG, SV og Raudt vil fjerne doble feriepengar

innenriks

I eit brev til Stortingets presidentskap foreslår MDG at det blir gjennomført ein ekstern gjennomgang av ordningane til stortingsrepresentantane, skriv Dagbladet.

– Undersøkingane presidentskapet hittil har sett i gang, gjeld pendlarbustad og kanskje etterlønn, og er ikkje tilstrekkeleg. Eg meiner mellom anna at urimelege feriepengar må bort, seier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til avisa.

MDG foreslår òg at gjennomgangen tek for seg ordningane til stortingsrepresentantane samanlikna med andre arbeidstakarar, og at det blir sett på kva representantar som har nytta ulike ordningar tilbake i tid.

SVs stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa seier at SV vil be om ein gjennomgang av ordningane til representantane i møte med presidentskapet førstkommande torsdag. Det gjeld òg feriepengeordninga. Ho meiner det lenge har vore ein ukultur som set stortingsrepresentantar i ei særstilling.

Også Raudt støttar krava frå dei to andre partia.

– Desse spesialordningane bør fjernast. Det er ingen grunn til at stortingsrepresentantar sjølv skal ha gullkanta ordningar, medan vanlege folk følgjer feriepengelova. Feriepengar på etterlønn må berre bort, og det same må systemet med doble feriepengar, seier Raudts Mímir Kristjánsson.

