Mann får redusert straff etter knivstikking i Oslo

innenriks

Den tiltalte mannen i 60-åra sat og drakk i ei leilegheit i Kyrre Grepps gate på Sandaker i Oslo i februar 2019 då han byrja å krangle med den fornærma. Under krangelen henta den tiltalte ein kjøkkenkniv og stakk den i magen på den andre mannen.

Mannen vart påført ei livstruande bløding i magen, men overlevde.

I mai vart den tiltalte dømt i Oslo tingrett til fire år og fire månaders fengsel for drapsforsøk.

Den tiltalte har heile tida erkjent å ha knivstukke mannen, men seier at han ikkje ønskte å drepe han.

Lagmannsretten er samd i at det ikkje finst bevis for at knivstikkinga var eit forsøk på drap, men at det berre var snakk om grov kroppsskade.

Dermed vart straffa redusert til to år og fire månaders fengsel. I tillegg blir han dømt til å betale den fornærma 130.000 kroner i oppreisningserstatning.

