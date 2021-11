Masud Gharahkhani innstilt som ny stortingspresident: – Vi skal rydde opp

innenriks

– Det er triste omstende rundt dette valet av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løyse folks kvardagsutfordringar, ikkje om rot eller kaos i ordningane til representantane, seier Gharahkhani.

Han er no innstilt av Arbeidarpartiets stortingsgruppe til å overta som stortingspresident etter Eva Kristin Hansen (Ap), som trekte seg førre veke.

Gharakhani gjer det klart at han no er motivert for ein ryddejobb.

– Eg har lyst til å rydde opp saman med dei politiske partia her og administrasjonen. Det er viktig for å gjenreise tilliten til det norske Stortinget og demokratiet, seier han.

– Eg går inn i denne jobben med heile mitt hjarte.

Vil komme raskt i gang

Bakteppet er ei rekkje avsløringar om feil og regelbrot knytt til dei økonomiske goda til stortingsrepresentantane – blant dei både pendlarbustader og etterlønn.

Gharahkhani opplyser til NTB at det første han vil gjere som stortingspresident, er å ha møte med både presidentskapet og alle dei parlamentariske leiarane for å diskutere vegen vidare.

– Vi skal rydde opp. Det er viktig. Vi må sørgje for at Stortinget raskast mogleg kjem tilbake til det som det skal vere, seier han.

Stortinget vel formelt ny stortingspresident torsdag.

Skiftet skjer i kjølvatnet av avsløringar i Adresseavisen førre veke om at Eva Kristin Hansen i perioden frå 2014 til 2017 kan ha fått pendlarbustad av Stortinget utan å ha krav på det. Og ei rekkje andre liknande saker har dei siste månadene vore i søkjelyset til media.

Hansen valde å trekkje seg som stortingspresident etter at politiet torsdag opna etterforsking av pendlarsakene.

Iranskfødt

Iranskfødde Gharahkhani er stortingsrepresentant for Buskerud. Han er frå Skotselv i Øvre Eiker, og han har hatt fast plass på Stortinget sidan 2017.

– Foreldra mine flykta til Noreg etter ein mislykka revolusjon og eit heimland i krig. Etter ei lang reise kom vi til Noreg med berre éin dollar i lomma. Ein familie på tre. Foreldra mine starta som jordbærplukkarar i dette landet, fortel Gharakhani.

Han har tidlegare vore leiar for Arbeidarpartiets migrasjonsutval og inntil no vore 2. nestleiar i næringskomiteen på Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier han er stolt over at Gharakhani sannsynlegvis blir den første stortingspresidenten som har komme til landet som flyktning.

– Eg kjenner Masud Gharahkhani som ein erfaren, rettferdig og ryddig politikar som er høgt respektert i Arbeidarpartiets stortingsgruppe, seier han.

Myrli ute

Arbeidarpartiet stadfestar òg at Kari Henriksen (66) frå Vest-Agder blir innstilte som fjerde visepresident. Ho blir òg ny medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det betyr at Sverre Myrli frå Akershus ryk ut av presidentskapet. Myrli vart valt til Stortingets fjerde visepresident så seint som 9. oktober.

Ap opplyser at Myrli går inn i næringskomiteen. Han blir òg ny medlem av Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) og ny første vara til Delegasjonen til det parlamentariske partnarskapet Asia-Europa (ASEP).

Innstillinga fører òg til ei rekkje andre rokeringar: Åsmund Aukrust blir fraksjonsleiar i utanriks- og forsvarskomiteen, Nils-Ole Foshaug går inn som ny fraksjonsnestleiar og Eva Kristin Hansen går inn som ny medlem i utanriks- og forsvarskomiteen.

Per Vidar Kjølmoen blir ny fraksjonsleiar i næringskomiteen, Lubna Jaffery blir ny fraksjonsleiar i kontrollkomiteen, og Tove-Lise Madland går inn som ny medlem av helsekomiteen.