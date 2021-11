Skadetala aukar etter uvêret i Sør-Noreg

innenriks

Uvêret førte til skadar på både bygningar og bilar, tre fall over vegbanen fleire stader, og tusenvis vart ramma av straumbrot.

Tryg Forsikring fekk inn 60 nye skademeldingar tysdag, og har no registrert 111 skadar i samband med uvêret.

– Talet på skademeldingar aukar, og vi har no registrert skadar på 92 private bustader, hytter og fritidshus, sju næringslivsbygningar og dessutan elleve bilar. Vi estimerer dei førebelse kostnadene til i overkant av 12 millionar kroner, men dette kan endre seg når vi får undersøkt skadeomfanget nærare, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet If har onsdag morgon registrert over 200 skadesaker. Skadane fordeler seg på 180 skadesaker på private hus og hytter og 26 skader på næringslokale. I tillegg er det nokre bilar som har fått skadar.

– Det er for tidleg å seie nøyaktig kor store skadane er i kroner og øre, men for If åleine dreier det seg om fleire titals millionar. Vindskadar som dette er dekt på bygningsforsikringa til huset, hytta eller næringslokalet, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Gjensidige har registrert skadar for fleire titals millionar kroner og rundt 400 skademeldingar i samband med uvêret.

– Det er bygningsskadar på tak, vindauge og dører, og takstein som har losna og gjort øydeleggingar. Det er tre som har falle ned på tak som er det mest vanlege, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Ut frå selskapet sine eigne tal blir det berekna at skadeomfanget kan passere 100 millionar kroner for alle forsikringsselskap.

(©NPK)