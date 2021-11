Støre svarer på feriepenge-krav: – Ønskjer å få til noko på dette

innenriks

– Det er vondt for meg med dei vi enno ikkje har klart å sikre feriepengar for, vi jobbar med saka, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) då han talte til tillitsvalde på LO Stats kartellkonferanse onsdag.

Like før han gjekk på scena, vart Støre møtt med eit tydeleg krav frå LO-leiar Peggy Hessen Følsvik om å sikre feriepengar til arbeidsledige og permitterte.

Det same kravet sette ho fram i eit intervju i VG tysdag saman med Fellesforbundets leiar Jørn Eggum og Fagforbundets leiar Mette Nord.

– Det aller viktigaste for oss no er at alle dei som har vore arbeidsledige i år, ikkje står utan feriepengar neste år. Samfunnet stengde ned arbeidsplassane – då må òg samfunnet ta ansvar. Det hastar med å finne ei løysing, sa Følsvik då ho talte til forsamlinga på Gol.

Støre: – Gi oss dagane som trengst

Arbeidarpartiet lova før valet å gjeninnføre feriepengetillegget på dagpengar, men dette ligg ikkje inne i tilleggsnummeret til regjeringa til statsbudsjett for neste år.

– Vi har ikkje klart alt, erkjenner Støre.

– Vi kjempa den saka opp igjen på dagsordenen, men vi klarte ikkje i tilleggsnummeret å leggje inn summen som var den aktuelle i september/oktober. Eg har vore open om det, sa Støre på kartellkonferansen.

Samtidig antydar han at det kan komme ei løysing på feriepengefloken i budsjettforhandlingane med SV, som går føre seg for fullt på Stortinget.

– Vi er framleis ikkje ferdig med budsjettet. Arbeidarpartiet og Senterpartiet ønskjer å få til noko på dette, så får dei gi oss dagane som trengst for å komme i mål med det. Eg lovar i alle fall full innsats, sa Støre.

SV har foreslått feriepengar i det alternative budsjettet sitt, men har sagt at dei ikkje vil ta det opp i budsjettforhandlingane med mindre Ap og Sp gjer det og kjem med forslag til finansiering.

Det kostar 1,6 milliardar kroner å rette opp kutta.

Ber Ap forte seg

LO-leiar Følsvik bad òg statsminister Støre om å få ein slutt på ostehøvelkutta i offentleg sektor gjennom den såkalla ABE-reforma, og dessutan få fortgang på arbeidet med å sikre pensjon frå første krone.

– Det er heilt strålande at dei er på ballen, men kvifor vente til 2023 med å gjere vedtak? spurde Følsvik i talen sin.

Støre viste på si side til at det tek tid å gjere om på politikken til Solberg-regjeringa.

– Det har skjedd mykje på åtte år som det ikkje går an å fikse på seks veker, sa han.

Tidsnød er òg grunnen til at ostehøvelen framleis ikkje er lagt i skuffa, ifølgje Støre.

– Eg skulle gjerne vorte ferdig med det, men eg kan love at viss du ser råmaterialet i statsbudsjettet, så er det gjennomkoda. Vi måtte brukt veker om vi skulle trekt ABE-effekten ut av alle sektorar, sa Støre.

