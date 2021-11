Vedum forsvarar kutt til private barnehagar

innenriks

Bakgrunnen for kuttet regjeringa foreslår i statsbudsjettet, er at dei private barnehagane har fått for store pensjonstilskot.

Regjeringa legg opp til å ta økonomisk livet av dei private barnehagane, hevda Frp-leiar Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingets spørjetime onsdag.

Vedum svarte at regjeringa ønskjer å ha både private og offentlege barnehagar.

– Når vi har gjort justeringar i kompensasjonen for pensjonskostnader, så er det fordi kompensasjonen som er gitt, er litt for høg, svarte Vedum.

– Vi er opptekne av at skattepengar skal gå til barnehagedrift, og at det skal vere effektivt, sa han òg.

Private barnehagers landsforbund (PBL) har teke initiativ til ein protestaksjon der barnehagar stengjer tidlegare enn vanleg onsdag.

