Vinmonopolet ber folk planleggje julehandelen

innenriks

Vinmonopolet opplyser at det kan gå mot kunderekord dei siste to vekene før jul – og oppmodar no kundane om å ta årets julehandel ein formiddagstime tidleg i veka før den 15. desember.

– Vår klare tilråding er at folk planlegg årets julehandel og får den unna tidlegast mogleg. Alle er tente med det, seier administrerande direktør Elisabeth Hunter.

I fjor starta mange med juleinnkjøpa i midten av november, men slik er det førebelse ikkje i år.

– No er folk tilbake til tradisjonelle handlevanar, og held dette fram nokre veker til får vi tidenes mest hektiske juleinnspurt på Polet med vel 2,5 millionar kundar til saman i veke 50 og 51, seier Hunter.

– Vi håpar å kunne flytte 500.000 av desse til veke 48 og 49.

Normalt utset mange julehandelen på Vinmonopolet til siste veka før julaftan. Om mange skulle gjere det i år, kan køane bli lange og hyllene tidvis glisne, åtvarar Vinmonopolet.

