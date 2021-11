Filippinane vil hindre fredsprisvinnar å dra til Noreg

innenriks

Regjeringsadvokat Jose Calida meiner at det er ein fare for at Ressa flyktar frå Filippinane medan ho er på reise, skriv avisa.

«Hennar stadig tilbakevendande kritikk av dei juridiske prosessane på Filippinane avslørar ein mangel på respekt for systemet», heiter det i ei fråsegn frå regjeringsadvokat Jose Calida ifølgje den filippinske nyheitsnettstaden Rappler.

Tidlegare har Høgsterett på Filippinane godkjent at straffedømde reiser ut av landet, men Calida har anka denne avgjerda.

Ressa er no i USA der ho foreles ved Harvard-universitetet.

Den norske Nobelkomiteen seier til VG at dei oppfattar situasjonen som uavklart.

