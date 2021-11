Noreg har kjøpt koronavaksinar for 2 milliardar hittil i år

innenriks

Hittil i år er det brukt 2 milliardar kroner på innkjøp av koronavaksinar i Noreg.

– Når du ser kva pandemien har kosta både Noreg og andre land i eitt og eit halvt år, er desse summane berre småpengar, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til P4.

I april anslo koronakommisjonen at pandemien og smitteverntiltaka ville føre til ein reduksjon i Noregs bruttonasjonalprodukt på 330 milliardar kroner frå 2020 til 2023, samanlikna med korleis økonomien ville klart seg utan korona.

– Når vi ser at effekten av vaksinasjonen er at dei fleste av oss kan leve normale liv, så trur vi at det vi har brukt på vaksinar, er ei svært god investering, seier Nakstad.

Til no har 4.229.770 personar fått første dose av koronavaksinen i Noreg, 3.796.698 personar har fått andre dose, medan 401.398 har fått tredje dose.

