Pendlarmøte på rekkje og rad for Gharahkhani

Torsdag overtok Masud Gharahkhani klubba og vervet som president og vart dermed Noregs nest høgaste rangerte person etter kongen.

– Det er ei krevjande tid, vi er nøydde til å vinne tilbake tilliten til Stortinget og til demokratiet, og eg er motivert til å ta fatt på den ryddejobben, seier 39-åringen til NTB.

Utsegnene er som eit ekko av det forgjengaren og partifellen hans Eva Kristin Hansen uttalte då ho tiltredde for under to månader sidan. Så måtte ho sjølv gå etter at Stortingets direktør slo fast at ho hadde brote reglane for å få pendlarbustad.

Klarare reglar og kontroll

No står møta i kø for Gharahkhani. Alt torsdag skulle han ha det første møtet sitt med presidentskapet, som allereie har sett i gang fleire prosessar for å rydde opp i rotet rundt velferdsgoda til stortingsrepresentantane.

Fredag har han planlagt møte med Stortingets direktør Marianne Andreassen, og neste veke vil han kalle inn dei parlamentariske leiarane.

– Vi må få på plass retningslinjer og ordningar som ikkje er til å kunne misforståast, seier han, og lovar at kontrollmekanismar skal på pass så fort som mogleg.

– Vi må sørgje for at dette Stortinget kjem tilbake til det Stortinget skal vere: Ein arena der vi løyser kvardagsutfordringar for innbyggjarane, seier Gharahkhani.

Framsnakk fridomssamfunnet

Han understrekar at han går heilhjarta inn i oppgåva, sjølv om det betyr at han ikkje lenger kan sitje i ein komité og drive med politikk som andre stortingsrepresentantar.

– Det er ein enorm tillit å få. Eg ser fram til å bruke rolla mi til å snakke om kor flott demokratiet i Noreg er, velferdsstaten, likestilling, fridomssamfunnet, seier han, og minner om at han kom til Noreg frå Iran, der demokrati og fridom er mangelvare.

Kari Henriksen (Ap) vart valt til fjerde visepresident, i staden for Sverre Myrli, som dermed mistar plassen i presidentskapet. Myrli kritiserte onsdag prosessen som førte til at han vart bytt ut.

Rot med pendlarbustader

Som president er Gharahkhani formelt landets nest høgast rangerte person, etter kongen.

Han er fødd i Iran og kom til Noreg i 1987. I 2017 vart han vald inn på Stortinget frå Buskerud. Han har bakgrunn frå AUF og lokalpolitikken i Øvre Eiker og Drammen.

Gharahkhani erstattar partifellen Eva Kristin Hansen. Ho trekte seg etter at Stortingsadministrasjonen slo fast at ho hadde fått pendlarbustad på feil grunnlag, og politiet opna etterforsking av pendlarbustadsaka.

Stortingspresidenten får ein viktig jobb med å rydde opp i denne saka, som kjem på toppen av andre saker der stortingsrepresentantar har misbrukt særordningar dei har.

Presidentskapet består elles av Svein Harberg (H), Morten Wold (Frp), Nils T. Bjørke (Sp) og Ingrid Fiskaa (SV).

