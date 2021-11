Støre informerte ikkje LO om løftebrot på feriepengar

innenriks

Fleire LO-tillitsvalde seier det kom som ei overrasking då Jonas Gahr Støres regjering førte vidare kuttet til den førre regjeringa i feriepengar, skriv FriFagbevegelse.

Dei meiner at Støre kunne teke opp saka i samarbeidskomiteen som møtest kvar måndag. LO-leiar Peggy Hessen Følsvik seier at Ap ikkje har teke opp feriepengekuttet i komiteen.

Støre meiner han har informert godt i saka.

– Hovudprioriteringane og innspela frå LO-sida var vi veldig godt innforstått med då vi sat på Hurdalssjøen, då vi laga ein 100-dagersplan, og då vi gjekk i budsjettforhandlingar, seier Støre.

LO har den siste tida lagt press på regjeringa for å sørgje for at permitterte og arbeidsledige skal få feriepengar.

