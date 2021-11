Tidlegare statsråd Kjell-Børge Freiberg er ekskludert frå Frp

innenriks

Den tidlegare olje- og energiministeren vart ekskludert på eit fylkesstyremøte i Nordland Frp 5. november, skriv VG.

Avisa skriv at årsaka til at Freiberg er ekskludert, er påstandar om at han skal ha leke eit internt dokument til avisa Dagens Næringsliv.

Freiberg stadfestar at han er kasta ut av partiet i ein e-post til VG.

– Eg kan stadfeste at eg er ekskludert og har ingen kommentarar utover at eg stiller meg uforståande til vedtaket om eksklusjon og grunngivinga for dette.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier i ein kommentar til NTB at partileiinga er gjort kjend med at Nordland Frp har gjort eit vedtak om å fråta Kjell Børge Freiberg medlemskapet i partiet.

– Freiberg har valt å ikkje klage på dette vedtaket. Det er leitt at dette har enda slik, seier ho.

NTB har òg bede om ein kommentar frå fylkesleiar Dagfinn Olsen i Nordland Frp, men han har ikkje svart.

Til VG skriv Olsen i ein SMS: «Interne saker i partiet kan jeg ikke kommentere overfor avisen».

Kjell-Børge Freiberg vart vald inn på Stortinget frå Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidlegare i år. Frå august 2018 til desember 2019 var han olje- og energiminister.