Domstolar fryktar straffesaker vil bli utsett på grunn av forkjøling

innenriks

Det gjer at det er frykt for at straffesaker må bli utsett fordi aktørar er forkjølte og då må halde seg heime, skriv Rett24.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet sa torsdag at regjeringa om kort tid vil ta stilling til om forslag om å forlengje heimelen om videomøte, men det kom ikkje noko om saka i statsråd fredag.

– Det er ingen som helst tvil om at lova vil avsluttast onsdag. Det er no åtte veker sidan forslaget vart sendt på høyring. Dette er klønete frå Justisdepartementet, seier Høgres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland til Rett24.

Proposisjonen må fremjast i statsråd, noko som tidlegast kan skje neste fredag.

(©NPK)