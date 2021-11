FHI jobbar med risikorapport om ny virusvariant

innenriks

Den nye varianten, som går under nemninga B. 1.1.529, har eit svært høgt tal på mutasjonar.

Virusvarianten får skulda for ei eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika og er òg oppdaga i Botswana, Hongkong og Israel.

Seksjonsleiar i Folkehelseinstituttet (FHI), Karoline Bragstad, seier til NRK at dei jobbar med ein risikorapport om varianten, som ser ut til å vere langt meir smittsam enn delta-varianten.

Verdshelseorganisasjonen WHO skal fredag avgjere om varianten skal klassifiserast som «av interesse» eller «av bekymring».

Bragstad seier det normalt skal ein del til for at WHO hevar ein variant til ein bekymringsvariant.

– Viss dei trykkjer på alarmknappen no, vil det vere på bakgrunn av at den har så veldig mange endringar og at det kan sjå ut til at den spreier seg raskt i Sør-Afrika, seier ho.

(©NPK)