Framleis ingen mistenkte i pendlarbustadsaka

innenriks

Det stadfestar Oslo-politiet til Dagbladet fredag.

– Vi er no i ein innhentingsfase der vi mellom anna skaffar oss oversikt over regelverket for tildeling av pendlarbustad, skriv politiadvokat Christian Stenberg i ein e-post til avisa.

Det same opplyser statsadvokaten i Oslo.

Etterforskinga til politiet skal skje raskt, men samtidig må politiet få moglegheit til å gjennomføre etterforsking utan å forhaste seg, skriv førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim.

Politiet opna etterforskinga førre veke, etter oppmoding frå Oslo statsadvokatembete. Etterforskinga skal avklare om det er gjort bedrageri eller anna lovbrot i samband med pendlarleilegheitsordninga på Stortinget.

Kort tid etter at etterforskinga vart kjend, trekte tidlegare stortingspresident Eva Kristin Hansen seg frå vervet. Ho var då allereie under press for å ha fått pendlarbustad medan ho disponerte ein bustad i Ski saman med ektemannen i perioden 2014 til 2017.

Hansen har i ettertid sagt at ho har følgt reglane til punkt og prikke og har søkt advokatbistand for å reinvaske seg.

Fleire andre stortingsrepresentantar har vorte skulda for å ha fått pendlarbustad utan å ha krav på det. Då politiet opna etterforsking, viste dei til at minst seks namngitte stortingsrepresentantar kan ha feilpraktisert regelverket.

(©NPK)