Hotell-boom i oktober

innenriks

Samla var det rundt 2,4 millionar overnattingar hos kommersielle aktørar i oktober 2021, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå. Det er ein auke på 6 prosent frå oktober 2019 og 57 prosent meir enn i oktober i fjor, då store delar av Noreg var nedstengd.

Norske overnattingar på hotell auka med 11 prosent frå oktober for to år sidan, medan auken var på 32 prosent for campingplassane. SSB peikar på at framleis er 1 av 3 utanlandske overnattingar borte.

– Sjølv om grensene vart gjenopna, har mange av dei utanlandske turistane ikkje komme tilbake. Nordmenn var så mykje på hotell og camping at det likevel vart rekord i talet på overnattingar, seier rådgivar Guro Henriksen i SSB.

(©NPK)