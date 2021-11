Justisministeren reagerer på valet av Interpol-president

innenriks

Generalforsamlinga i den internasjonale politiorganisasjonen valde torsdag Ahmed Naser al-Raisi frå Dei sameinte arabiske emirata til ny president.

Generalen leier Dei sameinte arabiske emiratas tryggingsstyrkar. Han er skulda for tortur og er meldt i fem land, mellom anna i Frankrike, der Interpol har hovudkvarteret sitt, og i Tyrkia, som er vertskap for Interpols generalforsamling i Istanbul denne veka.

– Ein person som i internasjonal presse blir assosiert med tortur og menneskerettsbrot, bør ikkje få ei toppstilling i internasjonalt politi. Denne typen posisjonar i justissektoren må ikkje brukast til å kvitvaske aktørar med eit urovekkjande forhold til menneskerettane, seier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i ein kommentar til NTB.

– Ei ære

Al Raisi fekk 68,9 prosent av stemmene etter at dei 194 medlemslanda til organisasjonen hadde gjennomført tre avstemmingsrundar i generalforsamlinga.

– Det er ei ære å ha vorte vald til å fungere som den neste presidenten for Interpol, sa al-Raisi, ifølgje Interpol.

Han la til at Interpol er ein «uunnverleg organisasjon bygd på styrken av partnarskapa sine» og at han vil fremje samarbeidet i organisasjonen «medan vi jobbar for å gjere verda tryggare for menneske og samfunn».

Stillinga er ulønt og på deltid, og presidenten leier generalforsamlinga og tre årlege styremøte. Presidenten og andre styremedlemmer blir valde av generalforsamlinga med éi stemme frå kvart land, og alle stemmer tel like mykje.

– Eg vil gjere det klart at Noreg ikkje stemde på denne kandidaten, seier justisminister Mehl.

– Noreg vil likevel framleis ta ansvar for å bidra konstruktivt i Interpols arbeid også vidare. Noreg vil vere ein pådrivar for at Interpol framleis skal vere ein organisasjon med høg integritet i den internasjonale kampen mot menneskehandel, korrupsjon og andre alvorlege brotsverk.

Skepsis i EU

Medlemmer i EU-parlamentet har tidlegare vore skeptiske til valet av al-Raisi.

– Valet av general al-Raisi ville undergrave oppdraget og omdømmet til Interpol, og i alvorleg grad påverke evna organisasjonen hadde til å utføre oppdraget sitt effektivt, skreiv tre medlemmer i EU-parlamentet 11. november til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I oktober i fjor uttrykte fleire menneskerettsgrupper, inkludert Human Rights Watch, bekymring for det moglege valet av al-Raisi. Dei beskreiv han som «ein del av eit sikkerheitsapparat som held fram med å systematisk slå ned på fredelege kritikarar», melder nyheitsbyrået AFP.

Interpols arbeid er hovudsakleg retta mot tryggleik og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, kvitvasking, overgrepsmateriale, økonomisk kriminalitet, høgteknologisk kriminalitet og korrupsjon.

